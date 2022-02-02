ЗДОРОВ'Я НОВИНИУкраїна та Нідерланди мають намір розпочати програму будівництва 48 нових сучасних лікарень і реабілітаційних центрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні планують побудувати 48 лікарень і реабілітаційних центрів для військових
Президент також подякував Нідерландам за фінансову допомогу у боротьбі з COVID- 19
Фото: з вільного доступу
Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, передає кореспондент Укрінформу.
"У нас є окрема програма, яку ми хочемо запровадити разом із Нідерландами та Міністерством охорони здоров’я щодо будівництва 48 нових сучасних лікарень і реабілітаційних центрів для наших військових і ветеранів", - повідомив Зеленський.
Президент також подякував Нідерландам за фінансову допомогу у боротьбі з COVID- 19.
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02 02 2022 16:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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