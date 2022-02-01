В Україні подорожчало оформлення біометричних паспортів

Громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають документи за старою ціною

В Україні з 1 січня зросла вартість оформлення біометричних документів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної міграційної служби України.

"З 1 січня 2022 року Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" через підвищення цін на сировину та матеріали змінює вартість бланків окремих біометричних документів. У зв’язку з цим зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.

Відтепер оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки протягом 20 робочих днів коштуватиме 372 грн (126 за адміністративну послугу і 246 грн за бланк), а за 10 робочих днів - 498 грн (252 за адміністративну послугу і 246 грн за бланк). Перше виготовлення паспорта в такій формі залишиться безкоштовним.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон терміном до 20 робочих днів коштуватиме 733 грн, а у строк до 7 робочих днів або до 3-ох (за наявності підстав) - 1085 грн.

Громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають документи за старою ціною, уточнили у ДМС.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня 2020 року в Україні через подорожчання бланків зросла загальна вартість оформлення паспорта у формі картки, паспорта для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.

Зокрема, вартість оформлення паспорта у формі ID-картки до 20 робочих днів зросла з 345 грн до 363 грн, до 10 робочих днів - із 471 грн до 489 грн; закордонного паспорта - з 682 грн до 694 грн за термін до 20 робочих днів, з 1034 грн до 1046 грн - за 7 робочих днів (а також до 3 робочих днів за наявності підстав).

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