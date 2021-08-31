В Україні проти COVID-19 вакцинували ще 150 тисяч людей – загалом вже зробили понад 9 млн щеплень

В Україні вчора, 30 серпня, медики зробили 150 482 щеплення проти коронавірусу. Першу дозу отримали 50 690 людей, а повністю вакцинувалися, тобто отримали обидві дози, 99 792 особи.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, пише "Громадське".

Вакцинацію здійснювали 982 мобільні бригади, 2 899 пунктів щеплень і 330 центрів вакцинації. Найбільше щеплень зробили у Києві (19 699), Дніпропетровській (13 193) та Харківській (11 912) областях.

Більшість людей вакцинували препаратами Moderna (52 284) та Pfizer (46 720). Також використовували CoronaVac (37 442) та AstraZeneca (14 036).

Загалом в Україні першу дозу отримали 5 359 415 людей, а повністю вакцинувалися, тобто отримали дві дози, — 3 722 707. Усього зробили 9 082 122 щеплень.

Вакцинація в Україні

Вона триває з 24 лютого. Щеплення роблять такими препаратами:

CoviShield (та сама вакцина Oxford/AstraZeneca, яку виготовляють в Індії) — 500 тисяч доз;

AstraZeneca — 4,4 млн доз;

CoronaVac — 8,2 млн доз;

Pfizer — 3,85 млн доз;

Moderna — 2,14 млн доз.

Згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня в Україні мали робити щонайменше по 5,6 млн щеплень щомісяця. Для цього щодня потрібно було вакцинувати приблизно 182 тисячі людей.

Однак таких темпів досягнути не вдалося. У травні загалом зробили 425 тисяч щеплень, у червні — 1 мільйон 552 тисячі, а в липні — 2 мільйони 918 тисяч.

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