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В Україні розглядають можливість проведення Олімпіади у 2030 році - Гутцайт

"30 років нічого не робили в Україні для розбудови інфраструктури та підготовки наших спортсменів до чемпіонатів світу та олімпійським іграм. Тільки останні два роки ми розпочали реальну розбудову для літніх видів спорту", - зауважив міністр
Україна облаштовує спортивну інфраструктуру та розглядає можливість проведення Олімпійський ігор в Україні у 2030 році.
В Україні розглядають можливість проведення Олімпіади у 2030 році - Гутцайт Фото: 5 канал

Про це міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"30 років нічого не робили в Україні для розбудови інфраструктури та підготовки наших спортсменів до чемпіонатів світу та олімпійським іграм. Тільки останні два роки ми розпочали реальну розбудову для літніх видів спорту. Нам недостатньо інфраструктури для зимових видів спорту. І ми над цим працюємо. Ми плідно над цим працюємо. Ми бачимо, де розбудувати, де що проводити. Ми зараз дивимося, як завести та провести Олімпійські ігри зимові в Україні у 2030 році. Ми над цим працюємо", - сказав Гутцайт.

Міністр прокоментував нинішні результати на зимовій Олімпіаді у Пекіні, де 33-річний український фристайліст Олександр Абраменко здобув "срібло" в особистих змаганнях з лижної акробатики. "Хочу всю країну привітати зі срібною нагородою. Це реальний успіх усієї України", - сказав він.

Нагадаємо, що олімпійський чемпіон-2018 Абраменко та ще один українець вийшли у фінал з лижної акробатики

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18 02 2022 16:28
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