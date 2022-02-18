В Україні розглядають можливість проведення Олімпіади у 2030 році - Гутцайт
Про це міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"30 років нічого не робили в Україні для розбудови інфраструктури та підготовки наших спортсменів до чемпіонатів світу та олімпійським іграм. Тільки останні два роки ми розпочали реальну розбудову для літніх видів спорту. Нам недостатньо інфраструктури для зимових видів спорту. І ми над цим працюємо. Ми плідно над цим працюємо. Ми бачимо, де розбудувати, де що проводити. Ми зараз дивимося, як завести та провести Олімпійські ігри зимові в Україні у 2030 році. Ми над цим працюємо", - сказав Гутцайт.
Міністр прокоментував нинішні результати на зимовій Олімпіаді у Пекіні, де 33-річний український фристайліст Олександр Абраменко здобув "срібло" в особистих змаганнях з лижної акробатики. "Хочу всю країну привітати зі срібною нагородою. Це реальний успіх усієї України", - сказав він.
Нагадаємо, що олімпійський чемпіон-2018 Абраменко та ще один українець вийшли у фінал з лижної акробатики
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