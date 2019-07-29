В Україні стартувала кампанія з вакцинації від дифтерії та правця

Очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун зробила щеплення проти правця та дифтерії в київській міській лікарні й цим розпочала разом з гендиректором Центру громадського здоров’я Володимиром Курпітою та письменником Сергієм Жаданом кампанію з вакцинації

За словами Курпіти, в Україні є понад три мільйони доз від дифтерії та правця для дорослих. Вони є в центрах первинної медико-санітарної допомоги та в лікарів-ФОПів. Вакцинація є гарантованою послугою на первинному рівні медичної допомоги.

"Рівень вакцинації Україні проти дифтерії низький. Коли ми з командою прийшли працювати в Міністерство охорони здоров’я, вакцинованими було 21%, зараз — 65%, а нам потрібно щоб було 95%. Ми починаємо місяць щеплень проти дифтерії для дорослих", — розповіла Супрун, йдться в "Громадське".

"До 3% тих, хто хворіє на дифтерію, можуть померти. І єдиний спосіб захисту від хвороби — вакцинація", — також додала Супрун.

Перше щеплення проти дифтерії та правця роблять у ранньому дитячому віці. Вона складається з дитячого циклу на 6 доз. Остання — у 16 років. У дорослому віці потрібно робити ревакцинацію кожних 10 років.

Нагадаємо, менш, ніж третина українців вважає, що вакцинація безпечна. Це найнижчий рівень у всьому світі, свідчить дослідження, яке провів у 2018 році благодійний фонд Wellcome Trust у 144 країнах світу.

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