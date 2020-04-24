В Україні розпочато виробництво ПЛР-тестів, перша партія у 200 тис. вже відправляється в регіони

За оцінками Тимошенка, цих засобів вистачить на найближчі 3-4 тижні

За словами Тимошенка, наступного тижня очікується ще майже 400 тис. таких тестів. Виробництво українських ПЛР-тестів триває, і вони також розподілятимуться між закладами.

В Україні розпочалося виробництво вітчизняних ПЛР-тестів, і перша партія обсягом 200 тис. одиниць відправляється в регіони, повідомив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Як ми і обіцяли декілька тижнів тому, в Україні розпочалося виробництво ПЛР-тестів. Сьогодні ми отримали першу партію - це 200 тис. тестів. Вони на вихідних роз'їдуться областями, спеціальними лабораторіями, які проводять ПЛР-тестування", - наводить його слова прес-служба Офісу президента.

За словами Тимошенка, наступного тижня очікується ще майже 400 тис. таких тестів. Виробництво українських ПЛР-тестів триває, і вони також розподілятимуться між закладами.

"Я вважаю, що це дуже добрий крок, коли Україна отримала вітчизняні ПЛР-тести. Не закуповує їх у Китаї чи Кореї, а проводитиме діагностику саме українськими ПЛР-тестами", - зазначив заступник голови ОП.

Тимошенко повідомив, що днями до України з Китаю прибула велика партія засобів захисту для лікарів, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Збройних сил. Це понад 360 тис. респіраторів, понад 100 тис. костюмів біозахисту, а також 800 тис. реагентів для проведення ПЛР-тестів.

"Це дуже великий вантаж. Він був на складі в Україні, розподілявся між областями, і вже цими днями - вчора й сьогодні - він роз’їжджається країною, і всі наші медики, насамперед у лікарнях, які займаються боротьбою з COVID-19, в опорних лікарнях, отримають ці засоби захисту", - зазначив він.

За оцінками Тимошенка, цих засобів вистачить на найближчі 3-4 тижні. "Але закупівлі не закінчуються, і цими вихідними ми отримаємо ще одну партію", - зазначив він.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я закуповує засоби індивідуального захисту. "Тобто наші лікарі вже зараз забезпечені засобами індивідуального захисту, і я гадаю, що ця ситуація ставатиме ще кращою", - переконаний заступник голови ОП.

Тимошенко наголосив, що штаб з протидії коронавірусу, МОЗ та інші структури проводять велику роботу, щоб лікарі якнайшвидше отримали всі засоби в своїх областях та лікарнях.

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