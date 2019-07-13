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В Україні розпочинається спортивне тестування ветеранів для участі в "Іграх Нескорених"

13 липня в Україні розпочинаються спортивні тестування ветеранів бойових дій, які хочуть представляти Україну на міжнародних змаганнях Invictus Games ("Ігри Нескорених") у 2020 році
Змагання пройде з 9 до 16 травня у нідерлансдському місті Гаага у 2020 році.
В Україні розпочинається спортивне тестування ветеранів для участі в "Іграх Нескорених" Фото: Радіо Свобода

Заступниця міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк, цього року відбір та підготовка збірної України проходить за новими критеріями, які визначили організатори "Ігор Нескорених", інформують у "Радіо Свобода".

"Основними критеріями відбору учасників до національної збірної є потреба у психологічній та фізичній реабілітації ветерана бойових дій, їхня мотивація та підтримка цінностей Ігор. Спортивний результат – лише маленький плюс при проведенні відбору", – зазначила Гаврилюк.

Вона також повідомила, що замість національних змагань відбудуться національні ігри, кожен учасник яких отримає "Медаль нескореного": "Ми відмовляємось від змагань, від нагородження золотими, срібними, бронзовими медалями", наголосила Гаврилюк. Хто саме увійде до складу національної збірної, будуть вирішувати члени відбіркової комісії, до складу якої входять реабілітологи, психологи, представники ветеранських організацій України.

Цього року тестування кандидатів проходять у Львові (13 липня), Одесі (20 липня) та Києві (27 липня). Національній змагання відбудуться у Києві 8 вересня, повідомила Гаврилюк. На тестування зареєструвались понад двісті осіб – ветерани і бійці Збройних сил, Національної гвардії України, а також добровольці.

Відбір та підготовку Національної збірної України до Invictus Games-2020 здійснюють міністерство у справах ветеранів, благодійний фонд "Повернись живим" та Центр стратегічних комунікацій "СтратКом Україна".

Нагадаємо, у 2018 році Україна на "Іграх нескорених-2018" завоювала 20 медалей.

Це на шість медалей більше, ніж попереднього року.

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13 07 2019 12:55
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