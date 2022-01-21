В Україні розробили план дій з розвитку "зеленої" енергетики

Держенергоефективності виносить на громадське обговорення розроблений проєкт Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року (НПД ВЕ 2030). У проєкті НПД ВЕ 2030 визначено індикативну ціль споживання енергії з відновлюваних джерел у 2030 році на рівні 27%

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження розробило і винесло на громадське обговорення Національний план дій з розвитку відновлюваної енергетики до 2030 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба агентства.

"Держенергоефективності виносить на громадське обговорення розроблений проєкт Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року (НПД ВЕ 2030). У проєкті НПД ВЕ 2030 визначено індикативну ціль споживання енергії з відновлюваних джерел у 2030 році на рівні 27%", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у секторі енергетики рівень споживання енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) до 2030 року має сягнути 25%, у секторі опалення та охолодження – 35%, на транспорті – 14%. План дій також передбачає заходи, які забезпечать збалансований розвиток відновлюваної електроенергетики, теплоенергетики та споживання ВДЕ на транспорті. Так, у документі приділена увага забезпеченню сталості роботи об’єктів відновлюваної генерації; підвищенню надійності енергопостачання; стимулюванню виробництва «чистої» електроенергії на ринкових засадах; стимулюванню використання енергоносіїв з ВДЕ тощо.

"Під час підготовки НПД ВЕ 2030 враховано реальний стан відновлюваної енергетики та відповідні цільові показники, визначені у вже затверджених державних стратегічних документах та європейських директивах, а також пропозиції центральних органів виконавчої влади, профільних організацій, експертів та наукових установ", - зазначають у Держенергоефективності.

Як повідомлялося, більше 40 країн, серед яких і Україна, на кліматичній конференції COP26 у Глазго погодилися поступово відмовитися від використання викопного вугілля. Великі країни-споживачі вугілля, серед яких Канада, Польща, Україна та В’єтнам, поступово припинятимуть використання цього палива для виробництва електроенергії. Багатші та більші країни планують зробити це у 2030-их роках, а інші – у 2040-их.