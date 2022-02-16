В Україні сьогодні відзначають День єднання

Державний прапор України буде піднято на будинках і спорудах в усіх населених пунктах.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №53/2022 опублікований на сайті глави держави.

Відповідно до указу, в цей день буде піднято Державний прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, виконано о 10:00 Державний Гімн України та проведено закордонними дипломатичними установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

Крім цього, 15 лютого Кабінет Міністрів затвердив план заходів із відзначення Дня єднання.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за ініціативи Президента Володимира Зеленського виплати військовослужбовцям Збройних сил будуть підвищені на 30% з 1 березня 2022 року.

Крім того, до 20% від початку 2022 року зросте грошове забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії (з урахуванням вже прийнятого рішення про підвищення на 10% з 1 лютого). Це передбачено в плані заходів, який Уряд схвалив на виконання Указу Президента від 14 лютого 2022 р. №53/2022 "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства".

Серед іншого, план заходів передбачає створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації "UAразом" для забезпечення щоденного інформування населення про стан безпекової ситуації, прискорення процесу зі створення системи територіальної оборони, а також проведення у закордонних дипломатичних установах України зустрічі дипломатичних працівників та українських громад.

Також в межах Дня єднання пройде низка заходів, у тому числі і телемарафон. Всеукраїнський телевізійний марафон до Дня єднання вийде в ефір 16 лютого з 08:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00. У ньому візьмуть участь усі загальнонаціональні канали.

Окрім цього, серед заходів до Дня єднання в закладах освіти спільно з МОН та Інститутом національної пам’яті будуть проведені уроки, присвячені єднанню, 16 лютого і уроки з медіаграмотності - 17-18 лютого.

Серед заходів 16 лютого також пройде молебен за єднання в Софії Київській.

Також за підтримки Держкіно відбудуться покази в кінотеатрх та на телеканалах фільмів українського виробництва.

Міністерство закордонних справ проведе в столицях світу іміджеві заходи, спрямовані на популяризацію України, дипломатичні установи України будуть підсвічені кольорами державного прапору.

Буде також реалізовано проєкт "Книга для зміцнення національної єдності". У постійному режимі проходитимуть брифінги офіційних осіб та представників ЗСУ щодо ситуації на кордоні.