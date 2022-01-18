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В Україні спростили доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19. Що змінилося?

Відтепер, щоб вакцинувати проти коронавірусу дитину 12-17 років, батькам достатньо записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення
Міністерство охорони здоров'я скасувало вимогу щодо обов'язкової наявності всіх рутинних щеплень для вакцинації дітей віком 12-17 років проти COVID-19.
В Україні спростили доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19. Що змінилося? Фото: pexels.com, cottonbro

Про це повідомив пресцентр МОЗ, пише "Громадське".

Відтепер, щоб вакцинувати проти коронавірусу дитину 12-17 років, батькам достатньо записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення. Адреси та контакти таких місць можна знайти на сайті або за телефоном 0 800 60 20 19.

Для вакцинації з собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років), щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров’я. Для щеплення дітей 12-13 років також потрібна згода одного з батьків або опікунів. 

Водночас у МОЗ нагадали, що вчасне проведення обов’язкових рутинних щеплень залишається важливим - воно захищає дитину від 10 небезпечних інфекційних хвороб. Зокрема, йдеться про вакцинацію проти гепатиту B, туберкульозу, кору, дифтерії, поліомієліту тощо.

Дитячий COVID-сертифікат

Один із батьків дітей до 14 років зможе згенерувати дитячий COVID-сертифікат у "Дії". Для цього потрібно оновити застосунок і додати свідоцтво про народження дитини. У меню "Послуги" оберіть "COVID-сертифікати". Сертифікат дитини має з'явитися у додатку разом із документом дорослого.

А підлітки з 14 років самостійно можуть авторизуватися в "Дії" за допомогою чипа NFC на ID-картці або в біометричному паспорті. Після цього вони можуть згенерувати COVID-сертифікат.

Нагадаємо, що тисячу за щеплення проти COVID-19 можуть отримати підлітки - Зеленський доручив розробити програму

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18 01 2022 09:30
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