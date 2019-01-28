В Україні створена танкова бригада резерву на випадок відкритої агресії противника - Полторак
Глава Міноборони України Степан Полторак заявив про створення корпусу резерву і танкової бригади резерву на випадок відкритої агресії проти держави.
"За останні кілька років ми змогли створити корпус резерву і танкову бригаду резерву. Це підготовлена техніка, яка заправлена, є екіпажі", - заявив Полторак під час відвідування харківських оборонних підприємств, які входять до складу корпорації Укроборонпром, інформує Укрінформ.
Міністр додав, що у випадку загострення ситуації або відкритої агресії корпус резерву готовий у найкоротші терміни приступити до виконання завдань.
У лютому-березні 2014 року Росія після падіння в Україні режиму президента Віктора Януковича провела спецоперацію щодо анексії Криму, інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій області і пішла на пряме військове вторгнення в серпні 2014 і лютому 2015 років.
Росія продовжує підживлювати війну в Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.
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