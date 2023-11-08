В Україні створять ще один табір для російських полонених через паузу в обміні

Могилів-Подільську виправну колонію на Вінниччині перероблять на табір для тримання російських військовополонених.

Про це йдеться на сайті КМУ.

"Виділити Міністерству юстиції 3 198,6 тис. гривень для здійснення заходів щодо перепрофілювання державної установи “Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)” Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань на табір для тримання військовополонених", - написано на сайті.

Також Міністерство фінансів має здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Міністерство економіки, Міністерство фінансів і Державна казначейська служба мають подати до 28 грудня звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Останній обмін був на початку жовтня, тоді з російського полону повернулося 20 українських військових.