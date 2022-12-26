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В Україні створили банківську мережу на випадок блекауту, яка включає понад 1000 відділень

26 грудня 2022, 14:04
В Україні створили банківську мережу на випадок блекауту, яка включає понад 1000 відділень
Фото: forbes.ua
За ініціативи Національного банку створено мережу POWER BANKING, яка об’єднує всі 14 системно важливих банків, та включає понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни, які додатково оснащені для роботи під час блекауту.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
 
"За ініціативи Національного банку всі системно важливі банки об’єдналися для створення спільної банківської мережі – POWER BANKING. Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту", - йдеться в повідомленні.
 
Зазначається, що відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.
 
"Це виклик для всієї країни, для кожного з нас. За дорученням Президента, уряд та місцеві адміністрації реалізовують проєкт підтримки наших людей, створивши мережу "пунктів незламності". Зі свого боку, банки боронять фінансовий фронт і їх задача забезпечити безперервність надання банківських послуг. Спільна банківська мережа – це унікальний проєкт та приклад консолідації й партнерства банків України. Адже вони погодились обрати не конкуренцію, а щоденну координацію та обмін досвідом, щоб ми разом ефективно протистояли викликам війни", – наголосив голова Національного банку Андрій Пишний.
 
На сьогодні мережа POWER BANKING об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них – це відділення системно важливих банків). В умовах блекауту у відділеннях мережі POWER BANKING для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, а саме: отримання готівки (в банкоматах чи в касі), платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування), обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі) та консультації менеджерів з фінансових питань.
 
Крім того, у відділеннях мережі POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу. Мапа відділень мережі POWER BANKING регулярно оновлюється на окремій вебсторінці Національного банку, де можна знайти детальнішу інформацію про мережу, перелік її відділень, банкоматний роумінг, поради та відповіді на поширені запитання.
 
Як повідомлялося, Національний банк отримав від десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані.
 
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