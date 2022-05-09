CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ ДСНС повідомили, що із 7 вересня 2022 року в Україні розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell.
"Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено", – розповіли в повідомленні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні тестуватимуть систему оперативного інформування населення про загрози: тестові повідомлення зі звуковим сигналом надсилатимуть на телефон
Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено
Фото: dsns.gov.ua
Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці ДСНС.
"Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено", – розповіли в повідомленні.
Зазначається, що система оперативного інформування використовує технологію Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням:
- повідомлення передаються набагато швидше;
- повідомлення надходитимуть абонентам мобільних операторів, які перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку. Тобто ДСНС може відправляти інформацію жителям конкретного населеного пункту, області або по всій Україні, в залежності від ситуації;
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звуковий сигнал про надходження повідомлення буде навіть у тому випадку, якщо звук на телефоні вимкнений, щоб на сповіщення обов’язково звернули увагу та реагували відповідно до інструкцій та порад щодо дій у різних загрозах.
"Попри всі вказані переваги, технологія Cell Broadcast має деякі обмеження з боку абонентського обладнання (телефонів) – старі моделі телефонів (до 2019 року випуску) з великою ймовірністю не зможуть приймати оповіщення "Сell Broadcast", – підсумували в повідомленні.
Тестування не потребує дій з вашої сторони. Ознайомитись з деталями можна за посиланням: dsns.gov.ua/test
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05 09 2022 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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