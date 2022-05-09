В Україні тестуватимуть систему оперативного інформування населення про загрози: тестові повідомлення зі звуковим сигналом надсилатимуть на телефон Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено

В ДСНС повідомили, що із 7 вересня 2022 року в Україні розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell.

Фото: dsns.gov.ua

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці ДСНС.

"Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено", – розповіли в повідомленні. Зазначається, що система оперативного інформування використовує технологію Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: повідомлення передаються набагато швидше;

повідомлення надходитимуть абонентам мобільних операторів, які перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку. Тобто ДСНС може відправляти інформацію жителям конкретного населеного пункту, області або по всій Україні, в залежності від ситуації;

звуковий сигнал про надходження повідомлення буде навіть у тому випадку, якщо звук на телефоні вимкнений, щоб на сповіщення обов’язково звернули увагу та реагували відповідно до інструкцій та порад щодо дій у різних загрозах.

"Попри всі вказані переваги, технологія Cell Broadcast має деякі обмеження з боку абонентського обладнання (телефонів) – старі моделі телефонів (до 2019 року випуску) з великою ймовірністю не зможуть приймати оповіщення "Сell Broadcast", – підсумували в повідомленні. Тестування не потребує дій з вашої сторони. Ознайомитись з деталями можна за посиланням: dsns.gov.ua/test

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію