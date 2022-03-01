CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на 31 грудня 2021 року в Україні на ринку земель сільськогосподарського призначення зареєстрували 77 880 угод, за якими продали 198,48 тисячі гектарів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні торік продали майже 200 тисяч гектарів сільгоспземель
Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на сьогодні укладено 77 880 угод в рамках ринку землі
Фото: з вільного доступу
Про це повідомили у пресслужбі Мінагрополітики.
"Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на сьогодні укладено 77 880 угод в рамках ринку землі", - йдеться у повідомленні.
З 1 липня по 31 грудня 2021 року в Україні зареєстровано правочини на 198 480 га земель сільськогосподарського призначення. За площею проданих ділянок лідирують Харківська (28 370 га), Кіровоградська (19 075,6 га), Дніпропетровська (17 566,4 га), Херсонська (16 063,4 га) та Полтавська (15 383,2 га) області.
Як повідомлялось, 1 липня 2021 року в Україні офіційно оголошено старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи – громадяни України з обмеженням у 100 га. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без громадянства та іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі
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03 01 2022 14:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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