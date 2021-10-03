В Україні торік виявили на 30% менше випадків туберкульозу, ніж у 2019 році - ЦГЗ
Хоча статистика показує позитивну динаміку з 2014 року, Україна досі входить у список 20 держав із найвищим тягарем лікарсько-стійкого туберкульозу, повідомляє "Громадське".
Зміни у форматі лікування
У 2021 році Національна служба здоров'я запровадила пакет надання меддопомоги на первинній ланці пацієнтам із туберкульозом. Сімейні лікарі, що мають декларацію з пацієнтом, у яких виявили туберкульоз, можуть продовжити їхнє лікування амбулаторно.
Це означає, що пацієнт після перебування в стаціонарі та припинення виділення бактерій зможе отримувати меддопомогу у свого сімейного лікаря найближче до місця проживання.
На думку представників громадськості, боротьба з туберкульозом буде ефективнішою, якщо держоргани активно співпрацюватимуть із неурядовими організаціями. Задля зниження рівнів захворюваності на туберкульоз слід підвищити рівень обізнаності, соціальної підтримки та соціальної мобілізації.
Читайте також: У МОЗ пропонують збільшити тариф на лікування туберкульозу до 33 тисяч гривень
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом