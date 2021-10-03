В Україні торік виявили на 30% менше випадків туберкульозу, ніж у 2019 році - ЦГЗ

У 2020 році в Україні виявили 17 593 випадки захворювання на туберкульоз. Торік від цієї хвороби померли 2 886 людей, зазначали в Державній службі статистики.

Хоча статистика показує позитивну динаміку з 2014 року, Україна досі входить у список 20 держав із найвищим тягарем лікарсько-стійкого туберкульозу, повідомляє "Громадське".

Зміни у форматі лікування

У 2021 році Національна служба здоров'я запровадила пакет надання меддопомоги на первинній ланці пацієнтам із туберкульозом. Сімейні лікарі, що мають декларацію з пацієнтом, у яких виявили туберкульоз, можуть продовжити їхнє лікування амбулаторно.

Це означає, що пацієнт після перебування в стаціонарі та припинення виділення бактерій зможе отримувати меддопомогу у свого сімейного лікаря найближче до місця проживання.

На думку представників громадськості, боротьба з туберкульозом буде ефективнішою, якщо держоргани активно співпрацюватимуть із неурядовими організаціями. Задля зниження рівнів захворюваності на туберкульоз слід підвищити рівень обізнаності, соціальної підтримки та соціальної мобілізації.

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