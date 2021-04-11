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В Україні у 2022 році збудують 48 лікарень, зокрема з вертолітними майданчиками - заступник голови ОПУ

"Наступного року буде збудовано 48 обласних лікарень, і дитячих, і для дорослих"
В Україні у 2022 році буде збудовано 48 обласних лікарень, частина з них буде обладнана вертолітними майданчиками.
В Україні у 2022 році збудують 48 лікарень, зокрема з вертолітними майданчиками - заступник голови ОПУ Фото: STR / NurPhoto via Getty Images

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наступного року буде збудовано 48 обласних лікарень, і дитячих, і для дорослих. І головне - для того, щоб ми разом із Міністерством внутрішніх справ, з ДСНС могли допомагати людям - у 29 з цих лікарень буде збудовано вертолітні майданчики, саме для того, щоб швидко доставляти людей до лікарень", - заявив Тимошенко, виступаючи на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпечна громада" у четвер.

За його словами, цього самого року буде завершено будівництво 201 приймального відділення, а також 600 амбулаторій.

Крім того, держава оснастить медичні заклади апаратами комп'ютерної томографії, УЗД, рентгенами, зокрема ангіографами.

Нагадаємо, що МОЗ у жовтні розширило мережу ковідних медзакладів до 422

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04 11 2021 12:33
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