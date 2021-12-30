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В Україні у святкові дні поліція посилить контроль на дорогах

Крім того, патрульні забезпечуватимуть супровід організованих груп дітей
Патрульні допомагатимуть водіям у складних погодних умовах, організовуватимуть дорожній рух і запобігатимуть порушенням ПДР.
В Україні у святкові дні поліція посилить контроль на дорогах Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, поліція взаємодіятиме з органами місцевого самоврядування, дорожніми та комунальними організаціями та підрозділами ДСНС для надання необхідної допомоги учасникам дорожнього руху під час складних погодних умов.

Особливу увагу звернуть на виявлення та недопущення фактів керування транспортними засобами водіями у стані алкогольного сп'яніння. Такі порушення найчастіші під час свят.

Крім того, патрульні забезпечуватимуть супровід організованих груп дітей.

Нагадаємо, що улюбленим новорічним святом українців є Різдво, понад 70% громадян святкують його 7 січня

 
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30 12 2021 16:17
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