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В Україні від початку року здійснили 19 трансплантацій органів і 29 пересадок кісткового мозку

Кабмін у середу ухвалив постанову, що створює передумови до появи вітчизняних виробників біоімплантів
У 2021 році в рамках пілотного проекту з трансплантації здійснено 14 трансплантацій нирки, зокрема шість за рахунок посмертного донорства, три трансплантації печінки, дві трансплантації серця, а також 24 аутологічні та п'ять алогенних трансплантацій кісткового мозку.
В Україні від початку року здійснили 19 трансплантацій органів і 29 пересадок кісткового мозку Фото: з вільних джерел

В Україні в рамках пілотного проекту з трансплантації від початку 2021 року здійснили 19 трансплантацій органів та 29 пересадок кісткового мозку, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко під час прес-брифінгу в Києві в четвер.

"У 2021 році в рамках пілотного проекту з трансплантації здійснено 14 трансплантацій нирки, зокрема шість за рахунок посмертного донорства, три трансплантації печінки, дві трансплантації серця, а також 24 аутологічні та п'ять алогенних трансплантацій кісткового мозку", - сказав він.

Окрім цього, заступник міністра наголосив, що Кабмін у середу ухвалив постанову, що створює передумови до появи вітчизняних виробників біоімплантів. Також ухвалення постанови дасть змогу медзакладам, що мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з комбустіології, виготовляти та використовувати алотрансплантати шкіри, які мають значно більшу ефективність, ніж медвироби із синтетичного матеріалу.

"Тобто ми фактично дозволяємо використовувати донорську шкіру", - сказав Іващенко.

Нагадаємо, що відкриття Центру трансплантації в НІР дасть змогу проводити в Україні понад 100 алогенних трансплантацій

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25 02 2021 12:00
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