RSS
НОВИНИ

В Україні відновили роботу фондові біржі

Це стало можливим внаслідок вступу в дію рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
В Україні відновили роботу фондові біржі Фото з вільного доступу
Українські фондові біржі, зокрема, "Українська біржа" та біржа ПФТС відновили торги цінними паперами. Про це йдеться у відповідних заявах бірж у понеділок.
Повідомляється, що регулятор - НКЦПФР - 4 серпня ухвалив рішення, згідно з яким з понеділка, 8 серпня, скасовуються майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені 24 лютого у зв’язку зі збройним нападом росії на Україну та введенням воєнного стану.
"Українська біржа" повідомила, що з сьогоднішнього дня вона також відновлює дію тарифів, які діяли до 24 лютого 2022 року.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2022 11:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Матеуш Моравєцкий: Історичні виклики та хибні шляхи для Європи на роздоріжжі

Матеуш Моравєцкий: Історичні виклики та хибні шляхи для Європи на роздоріжжі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.