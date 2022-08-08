В Україні відновили роботу фондові біржі

Це стало можливим внаслідок вступу в дію рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Українські фондові біржі, зокрема, "Українська біржа" та біржа ПФТС відновили торги цінними паперами. Про це йдеться у відповідних заявах бірж у понеділок. Повідомляється, що регулятор - НКЦПФР - 4 серпня ухвалив рішення, згідно з яким з понеділка, 8 серпня, скасовуються майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені 24 лютого у зв’язку зі збройним нападом росії на Україну та введенням воєнного стану. "Українська біржа" повідомила , що з сьогоднішнього дня вона також відновлює дію тарифів, які діяли до 24 лютого 2022 року.

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