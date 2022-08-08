НОВИНИЦе стало можливим внаслідок вступу в дію рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні відновили роботу фондові біржі
Фото з вільного доступу
Українські фондові біржі, зокрема, "Українська біржа" та біржа ПФТС відновили торги цінними паперами. Про це йдеться у відповідних заявах бірж у понеділок.
Повідомляється, що регулятор - НКЦПФР - 4 серпня ухвалив рішення, згідно з яким з понеділка, 8 серпня, скасовуються майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені 24 лютого у зв’язку зі збройним нападом росії на Україну та введенням воєнного стану.
"Українська біржа" повідомила, що з сьогоднішнього дня вона також відновлює дію тарифів, які діяли до 24 лютого 2022 року.
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08 08 2022 11:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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