В Україні введуть карантин та хочуть схвалити новий закон у зв’язку з коронавірусом, - Сюмар
"За попередньою інформацією, планується карантин. Також прем’єр ініціюватиме позачергову сесію саме для ухвалення нового закону про "санітарно-епідеміологічні заходи" за польським та італійським зразком", -повідомила на своїй фейсбук-сторінці народна депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар, зазначає "24 канал".
Вона додала, що разом з колегами Марією Іоновою та Ахтемом Чийгозом планують спитати про кількість апаратів штучного дихання, палат інтенсивної терапії, заходи для військових та інше.
"На засіданні уряду, де головне питання - коронавірус, вперше в депутатів забрали телефони... Черговий крок до "прозорості" після заборони журналістам бути присутніми", - поскаржилася також Сюмар.
Згодом народна депутатка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко повідомила, що уряд не підтримав ініціативу провести позачергову сесію Ради щодо боротьби з коронавірусом.
"На жаль, монобільшість не підтримала проведення позачергової сесії ВР для дискусії щодо боротьби з коронавірусом. Це ж не кадрові питання, не цікаво. Тому колеги сьогодні поставлять уряду низку запитань, чи готова Україна до можливої епідемії", - написала Геращенко на своїй фейсбук-сторінці.
Тим часом спікер парламенту Дмитро Разумков доручив забезпечити виконання профілактичних заходів у Раді У Раді вводять профілактику через коронавірус: скасовані відрядження нардепів. Зокрема, вже скасовані закордонні відрядження нардепів. При вході до під’їздів Ради розмістять засоби для дезінфекції рук.
На сьогодні в Україні відомо тільки про 1 випадок зараження коронавірусом. Ще 5 людей у Чернівцях наразі перебувають у лікарні з підозрою на недугу.
Фото: 24 канал
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