НОВИНИВ Україні за минулу добу, 27 січня, виявили 34 408 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні виявили 34 408 нових випадків коронавірусу
За добу 27 січня в Україні: зафіксовано 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 808)
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
"За добу 27 січня в Україні: зафіксовано 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 808)", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 342 особи; летальних випадків – 144; одужало – 6 142 особи.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 980 610 осіб; одужало – 3 608 094 особи; летальних випадків – 99 882; проведено ПЛР-тестувань – 17 848 132.
Як повідомляв Укрінформ, за добу 26 січня в Україні виявлено 32 393 випадки зараження коронавірусом.
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28 01 2022 09:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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