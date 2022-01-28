В Україні виявили 34 408 нових випадків коронавірусу За добу 27 січня в Україні: зафіксовано 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 808)

В Україні за минулу добу, 27 січня, виявили 34 408 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: з вільного доступу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці. "За добу 27 січня в Україні: зафіксовано 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 808)", - йдеться у повідомленні. Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 342 особи; летальних випадків – 144; одужало – 6 142 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 980 610 осіб; одужало – 3 608 094 особи; летальних випадків – 99 882; проведено ПЛР-тестувань – 17 848 132. Як повідомляв Укрінформ, за добу 26 січня в Україні виявлено 32 393 випадки зараження коронавірусом. Читайте також: Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 367 мільйонів

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