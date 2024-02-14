В Україні вийшла з ладу російська гіперзвукова суперзброя "Циркон": путін знову "втратив" обличчя – The Telegraph

Очевидно, що заяви путіна про показники ракети значно перебільшені.

Про це пише британська газета The Telegraph.

Для президента росії Володимира путіна збиття ракети "Циркон" стало новим приниженням, адже українська ППО збила ще одну його непереможну зброю.

Ракета "Циркон" навряд чи може розвивати швидкість до 9М ( 11025 км/год), як це було заявлено росіянами, пишуть журналісти.

"Якби ракета справді наблизилася до своєї цілі на швидкості 8М або 9М, від неї було б важко захиститися, особливо якщо б вона маневрувала непередбачувано. Однак більшість експертів скептично налаштовані щодо цього, адже на таких швидкостях вона рухалася б усередині самогенерованої бульбашки іонізованої плазми. Це унеможливило б ураження рухомої цілі, такої як корабель, і навіть під час наземної атаки обмежило б ракету порівняно неточним інерційним наведенням", – пише The Telegraph.

Аналітики розказали виданню, що росія часто перебільшує свої військові можливості.

Вони нагадали про ще одну з шести "суперзброй" путіна – ракету типу "Кинджал". Тоді, кремль повідомляв, що її неможливо збити, але, Київ за допомогою систем "Patriot" зміг довести протилежне.

"Цілком ймовірно, що "Циркон" – це не те, чим він хоче здаватися. І цілком можливо, що він наближався до Києва не швидше, ніж надзвуковий "Калібр". Ще рано говорити, але цілком ймовірно, що "Циркон", як і "Кинджал", не є тією суперзброєю, яка змінює правила гри, як каже Путін. Здається, російський диктатор знову пошився в дурні", – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що 7 лютого під час масованої ракетної атаки на Україну росія використала для удару по Києву "гіперзвукову" ракету "Циркон".