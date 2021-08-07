В Україні вже створили майже дві сотні центрів вакцинації. Де можна зробити щеплення?
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
Так, найбільше таких центрів створили у Києві - 22. Також серед лідерів Дніпропетровська (20) та Львівська (15) області. Проте у кожному регіоні є щонайменше один ЦВН (за винятком окупованого Криму).
З графіком роботи центрів вакцинації в період із 6 по 12 липня можете ознайомитися тут.
Центри вакцинації, які вже створили в Україні
Фото: Центр громадського здоров'я
Центри вакцинації відкриваються у спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках і медичних установах.
У ЦВН роблять щеплення людям, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 через "Дію" або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.
Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Але пріоритет надається літнім людям. Щеплення здійснюють мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac.
Читайте також: COVID-сертифікат у "Дії": хто може отримати, на скільки та інші нюанси
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- ВІДЕО Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом