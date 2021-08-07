В Україні вже створили майже дві сотні центрів вакцинації. Де можна зробити щеплення?

У ЦВН роблять щеплення людям, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19

В Україні вже створили 197 центрів вакцинації населення (ЦВН) проти коронавірусу. Більшість із них працює лише на вихідних, однак є й такі, які функціонують у будні.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Так, найбільше таких центрів створили у Києві - 22. Також серед лідерів Дніпропетровська (20) та Львівська (15) області. Проте у кожному регіоні є щонайменше один ЦВН (за винятком окупованого Криму).

З графіком роботи центрів вакцинації в період із 6 по 12 липня можете ознайомитися тут.

Центри вакцинації, які вже створили в Україні Фото: Центр громадського здоров'я Центри вакцинації відкриваються у спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках і медичних установах. У ЦВН роблять щеплення людям, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 через "Дію" або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Але пріоритет надається літнім людям. Щеплення здійснюють мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac.

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