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В Україні з 5 червня відкриють ресторани і скасують самоізоляцію для людей 60+

Зміни передбачають скасувати з 5 червня вимогу самоізоляції для осіб віком від 60 років
Кабінет міністрів дозволив з 5 червня роботу закладів громадського харчування, проведення релігійних заходів, а також скасував вимогу щодо дотримання режиму самоізоляції для осіб віком від 60 років.
В Україні з 5 червня відкриють ресторани і скасують самоізоляцію для людей 60+ Фото: УНІАН

Таке рішення прийнято на засіданні уряду 3 червня, повідомляє корепондент Укрінформу.

"Проєктом постанови Кабінету міністрів про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 20 травня 2020 року номер 392 пропонується дозволити з 5 червня 2020 року роботу закладів громадського харчування, зокрема прийом відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідмічних заходів. Дозволити проводити релігійні заходи на відкритому повітрі за умови дотримання релігійною організацією фізичної дистанції між учасниками не менш ніж 1,5 метра та в приміщенні за умови перебуванні не більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, представляючи відповідний проєкт.

За його словами, зміни передбачають скасувати з 5 червня вимогу самоізоляції для осіб віком від 60 років.

Водночас, пропонується обмежити діяльність закладів оздоровлення і відпочинку дітей та дозволити проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

"Також планується передбачити, що у разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для послаблення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія ТЕП та НС збирається позачергово та приймає рішення про скасування послаблення деяких протиепідемічних заходів, виходячи з протиепідмічної ситуації в регіоні", - сказав Степанов.

Нагадаємо, що у Кабінеті міністрів назвали умову жорсткості карантину. Рішення про посилення прийматимуть комісії на місцях.

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03 06 2020 15:40
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