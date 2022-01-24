В Україні за добу - 12 915 випадків коронавірусу За добу 23 січня в Україні зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224)

Минулої доби, 23 січня, в Україні виявили 12 915 випадки зараження коронавірусом.

Фото: з вільного доступу

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я. "За добу 23 січня в Україні зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224)", - йдеться у повідомленні. За даними МОЗ, за минулу добу госпіталізовано 1 836 осіб, летальних випадків – 67, одужало 2 430 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло 3 870 370 осіб, одужало – 3 585 338, летальних випадків – 99 282, проведено 17 523 330 ПЛР-тестувань . Як повідомляв Укрінформ, 22 січня в Україні виявили 15 444 випадки зараження коронавірусом. Читайте також: Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 347 мільйонів

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію