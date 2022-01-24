НОВИНИМинулої доби, 23 січня, в Україні виявили 12 915 випадки зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні за добу - 12 915 випадків коронавірусу
За добу 23 січня в Україні зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224)
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За добу 23 січня в Україні зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224)", - йдеться у повідомленні.
За даними МОЗ, за минулу добу госпіталізовано 1 836 осіб, летальних випадків – 67, одужало 2 430 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 870 370 осіб, одужало – 3 585 338, летальних випадків – 99 282, проведено 17 523 330 ПЛР-тестувань .
Як повідомляв Укрінформ, 22 січня в Україні виявили 15 444 випадки зараження коронавірусом.
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24 01 2022 10:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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