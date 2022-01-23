НОВИНИМинулої доби в Україні виявлено 15 444 випадки зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні за добу - 15 444 випадки коронавірусу
За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 298, медпрацівників – 264)
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на у Фейсбуці.
"За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 298, медпрацівників – 264)", - йдеться у повідомленні.
За даними МОЗ, за минулу добу госпіталізовано – 2 774 особи; летальних випадків – 86; одужало – 2 030 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 857 455 осіб; одужало – 3 582 908 осіб; летальних випадків – 99 215; проведено ПЛР-тестувань – 17 497 199.
Як повідомляв Укрінформ, за попередню добу в Україні було виявлено 22 473 випадків зараження коронавірусом.
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23 01 2022 10:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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