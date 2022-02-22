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В Україні за добу – 24 440 випадків коронавірусу

За добу 21 лютого в Україні зафіксовано 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665)
Минулої доби в Україні виявлено 24 440 випадків зараження коронавірусом.
В Україні за добу – 24 440 випадків коронавірусу Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
 
«За добу 21 лютого в Україні зафіксовано 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665);», - йдеться в повідомленні.
 
За минулу добу померли 287 людей, одужали – 33 238. Госпіталізовано – 1 553 людини.
 
За весь час пандемії в Україні підтверджено 4 758 773 випадки COVID-19, одужали 3 985 601 людина. Водночас зафіксовано 104 932 летальних випадки.
 
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22 02 2022 09:41
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