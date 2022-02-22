В Україні за добу – 24 440 випадків коронавірусу За добу 21 лютого в Україні зафіксовано 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665)

Минулої доби в Україні виявлено 24 440 випадків зараження коронавірусом.

Фото: з вільного доступу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці. «За добу 21 лютого в Україні зафіксовано 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665);», - йдеться в повідомленні. За минулу добу померли 287 людей, одужали – 33 238. Госпіталізовано – 1 553 людини. За весь час пандемії в Україні підтверджено 4 758 773 випадки COVID-19, одужали 3 985 601 людина. Водночас зафіксовано 104 932 летальних випадки. Читайте також: 95-річна Єлизавета II заразилась коронавірусом

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