В Україні за добу - 5 429 нових випадків коронавірус

Зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168)

В Україні за минулу добу виявили 5 429 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«Зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168)», – йдеться у повідомленні.

За інформацією МОЗ, за минулу добу госпіталізовано – 915 осіб; летальних випадків – 219; одужали – 7 761 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 709 871 особа;

одужало – 3 522 547 осіб; летальних випадків – 97 544; проведено ПЛР-тестувань – 16 995 958.

Як повідомляв Укрінформ, за добу 9 січня в Україні було зафіксовано 1 969 нових випадків COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41).