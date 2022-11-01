НОВИНИВ Україні за минулу добу виявили 5 429 нових випадків коронавірусної хвороби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні за добу - 5 429 нових випадків коронавірус
Зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168)
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
«Зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168)», – йдеться у повідомленні.
За інформацією МОЗ, за минулу добу госпіталізовано – 915 осіб; летальних випадків – 219; одужали – 7 761 особа.
За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 709 871 особа;
одужало – 3 522 547 осіб; летальних випадків – 97 544; проведено ПЛР-тестувань – 16 995 958.
Як повідомляв Укрінформ, за добу 9 січня в Україні було зафіксовано 1 969 нових випадків COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41).
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11 01 2022 09:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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