Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні за добу - 5 429 нових випадків коронавірус

Зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168)
В Україні за минулу добу виявили 5 429 нових випадків коронавірусної хвороби.
В Україні за добу - 5 429 нових випадків коронавірус Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
 
«Зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168)», – йдеться у повідомленні.
 
За інформацією МОЗ, за минулу добу госпіталізовано – 915 осіб; летальних випадків – 219; одужали – 7 761 особа.
 
За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 709 871 особа;
 
одужало – 3 522 547 осіб; летальних випадків – 97 544; проведено ПЛР-тестувань – 16 995 958.
 
Як повідомляв Укрінформ, за добу 9 січня в Україні було зафіксовано 1 969 нових випадків COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41).
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2022 09:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.