В Україні за добу виявили 10 476 випадків коронавірусу За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241)

В Україні минулої доби виявлено 10 476 випадків зараження коронавірусом.

Фото: з вільного доступу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці. «За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241)», – йдеться у повідомленні. Також за минулу добу госпіталізовано 1 656 осіб, летальних випадків – 140, одужало – 7 285 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло 3 737 510 осіб, одужало – 3 545 111 осіб, летальних випадків – 98 068, а також проведено 17 108 685 ПЛР-тестувань. Як повідомляв Укрінформ, 12 січня в Україні було виявлено 10 046 випадків зараження коронавірусом.

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