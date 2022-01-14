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В Україні за добу виявили 10 476 випадків коронавірусу
За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241)
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
«За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241)», – йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 656 осіб, летальних випадків – 140, одужало – 7 285 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 737 510 осіб, одужало – 3 545 111 осіб, летальних випадків – 98 068, а також проведено 17 108 685 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв Укрінформ, 12 січня в Україні було виявлено 10 046 випадків зараження коронавірусом.
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14 01 2022 09:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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