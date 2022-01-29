НОВИНИМинулої доби, 28 січня, в Україні виявлено 37 351 випадок зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні за добу зафіксували 37 351 випадок коронавірусу
За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806)
Фото: CTK Photo
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
«За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806)», - йдеться в повідомленні.
За минулу добу померли 149 пацієнтів, одужали – 7 163. Госпіталізовано – 3 340 осіб.
За весь час пандемії в Україні підтверджено 4 017 961 випадок COVID-19, одужали 3 615 257 осіб. Водночас зафіксовано 100 031 летальний випадок.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 01 2022 10:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франції запроваджують "вакцинну перепустку"
- ФОТО Без масок і дотримання дистанції: у столиці мітингували антивакцинатори
- ВІДЕО У "Дії" з'явився дитячий ковід-сертифікат
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles