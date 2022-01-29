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В Україні за добу зафіксували 37 351 випадок коронавірусу

За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806)
Минулої доби, 28 січня, в Україні виявлено 37 351 випадок зараження коронавірусом.
В Україні за добу зафіксували 37 351 випадок коронавірусу Фото: CTK Photo
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
 
«За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806)», - йдеться в повідомленні.
 
За минулу добу померли 149 пацієнтів, одужали – 7 163. Госпіталізовано – 3 340 осіб.
 
За весь час пандемії в Україні підтверджено 4 017 961 випадок COVID-19, одужали 3 615 257 осіб. Водночас зафіксовано 100 031 летальний випадок.
 
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29 01 2022 10:27
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