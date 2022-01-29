В Україні за добу зафіксували 37 351 випадок коронавірусу За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806)

Минулої доби, 28 січня, в Україні виявлено 37 351 випадок зараження коронавірусом.

Фото: CTK Photo

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