В Україні за епідсезон грип та ГРВІ перехворіло майже 5 млн людей
Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я, передає РБК - Україна.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, епідсезон в Україні тривав з 30 вересня 2019 року по 17 травня 2020 року. При цьому зниження захворюваності на грип та ГРВІ пояснюється карантинними заходами, які були введені для боротьби з COVID-19.
В госпіталізації потребували 160 181 чоловік, з яких 72% - це діти до 17 років. При цьому кількість пацієнтів з тяжкою гострою респіраторною інфекцією збільшилася вдвічі порівняно з минулим сезоном.
"Всього за сезон грипу зареєстрували 71 летальний випадок, що підтверджено лабораторно методом ПЛР. Серед померлих було двоє дітей. Летальність від ускладнень грипу була викликана наявністю у померлих супутніх хронічних захворювань та відсутністю вакцинації проти грипу", - повідомили в ЦГЗ.
З початку сезону проти грипу щеплено 238 079 осіб, що становить 0,6% населення. Частка дітей щеплених від грипу - 10,5%. При цьому з 15,1 млн осіб, які перебувають у групі ризику, щеплено лише 1,6%.
"Такий незначний обсяг охоплення щепленнями проти грипу не впливає на зниження захворюваності і не створює достатньої імунного прошарку серед людей, які є в групі ризику", - повідомили в Моз.
Зазначимо, карантин в Україні був введений в березні у зв'язку з поширенням коронавіруса. Зараз карантин продовжено до 31 липня.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 24 червня в Україні зафіксовано 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало.
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