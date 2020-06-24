В Україні за епідсезон грип та ГРВІ перехворіло майже 5 млн людей

Кількість хворих скоротилася на 500 тисяч у порівнянні з минулим роком

В Україні з початку епідеміологічного сезону - з жовтня 2019 року по травень 2020 року, на грип і ГРВІ перехворіли 4,9 мільйона осіб. Це на 500 тисяч менше, ніж у минулому році - 5,4 мільйона хворих.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я, передає РБК - Україна.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, епідсезон в Україні тривав з 30 вересня 2019 року по 17 травня 2020 року. При цьому зниження захворюваності на грип та ГРВІ пояснюється карантинними заходами, які були введені для боротьби з COVID-19.

В госпіталізації потребували 160 181 чоловік, з яких 72% - це діти до 17 років. При цьому кількість пацієнтів з тяжкою гострою респіраторною інфекцією збільшилася вдвічі порівняно з минулим сезоном.

"Всього за сезон грипу зареєстрували 71 летальний випадок, що підтверджено лабораторно методом ПЛР. Серед померлих було двоє дітей. Летальність від ускладнень грипу була викликана наявністю у померлих супутніх хронічних захворювань та відсутністю вакцинації проти грипу", - повідомили в ЦГЗ.

З початку сезону проти грипу щеплено 238 079 осіб, що становить 0,6% населення. Частка дітей щеплених від грипу - 10,5%. При цьому з 15,1 млн осіб, які перебувають у групі ризику, щеплено лише 1,6%.

"Такий незначний обсяг охоплення щепленнями проти грипу не впливає на зниження захворюваності і не створює достатньої імунного прошарку серед людей, які є в групі ризику", - повідомили в Моз.

Зазначимо, карантин в Україні був введений в березні у зв'язку з поширенням коронавіруса. Зараз карантин продовжено до 31 липня.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 24 червня в Україні зафіксовано 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало.