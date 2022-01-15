В Україні зафіксовано 10 569 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1178;
Вінницька область – 414;
Волинська область – 126;
Дніпропетровська область – 338;
Донецька область – 288;
Житомирська область – 324;
Закарпатська область – 215;
Запорізька область – 173;
Івано-Франківська область – 1167;
Київська область – 431;
Кіровоградська область – 80;
Луганська область – 89;
Львівська область – 1178;
Миколаївська область – 173;
Одеська область – 471;
Полтавська область – 343;
Рівненська область – 347;
Сумська область – 562;
Тернопільська область – 453;
Харківська область – 761;
Херсонська область – 143;
Хмельницька область – 402;
Черкаська область – 218;
Чернівецька область – 446;
Чернігівська область – 249.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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