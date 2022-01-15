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В Україні зафіксовано 10 569 нових випадків коронавірусу

За весь час пандеміїзахворіло - 3 748 079 осіб, одужало - 3 551 283 особи, летальних випадків – 98 195
Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 178), Львівській (1 178) та Івано-Франківській (1 167) областях.
В Україні зафіксовано 10 569 нових випадків коронавірусу Фото: Детектор медіа

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1178;

Вінницька область – 414;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 338;

Донецька область – 288;

Житомирська область – 324;

Закарпатська область – 215;

Запорізька область – 173;

Івано-Франківська область – 1167;

Київська область – 431;

Кіровоградська область – 80;

Луганська область – 89;

Львівська область – 1178;

Миколаївська область – 173;

Одеська область – 471;

Полтавська область – 343;

Рівненська область – 347;

Сумська область – 562;

Тернопільська область – 453;

Харківська область – 761;

Херсонська область – 143;

Хмельницька область – 402;

Черкаська область – 218;

Чернівецька область – 446;

Чернігівська область – 249.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

 
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15 01 2022 10:20
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