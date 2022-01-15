В Україні зафіксовано 10 569 нових випадків коронавірусу За весь час пандеміїзахворіло - 3 748 079 осіб, одужало - 3 551 283 особи, летальних випадків – 98 195

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 178), Львівській (1 178) та Івано-Франківській (1 167) областях.

Фото: Детектор медіа

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1178; Вінницька область – 414; Волинська область – 126; Дніпропетровська область – 338; Донецька область – 288; Житомирська область – 324; Закарпатська область – 215; Запорізька область – 173; Івано-Франківська область – 1167; Київська область – 431; Кіровоградська область – 80; Луганська область – 89; Львівська область – 1178; Миколаївська область – 173; Одеська область – 471; Полтавська область – 343; Рівненська область – 347; Сумська область – 562; Тернопільська область – 453; Харківська область – 761; Херсонська область – 143; Хмельницька область – 402; Черкаська область – 218; Чернівецька область – 446; Чернігівська область – 249. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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