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В Україні зафіксовано 12 815 нових випадків коронавірусу

За весь час захворіло - 3 780 903 особи, одужало - 3 567 336 осіб, летальних випадків - 98 712
Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській області (1 575) та Києві (1 268).
В Україні зафіксовано 12 815 нових випадків коронавірусу Фото: CTK Photo

Кількість захворювань в регіонах за добу:

 

м. Київ – 1268;

Вінницька область – 767;

Волинська область – 157;

Дніпропетровська область – 414;

Донецька область – 483;

Житомирська область – 258;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 201;

Івано-Франківська область – 1575;

Київська область – 491;

Кіровоградська область – 86;

Луганська область – 215;

Львівська область – 956;

Миколаївська область – 222;

Одеська область – 534;

Полтавська область – 470;

Рівненська область – 568;

Сумська область – 860;

Тернопільська область – 528;

Харківська область – 666;

Херсонська область – 305;

Хмельницька область – 625;

Черкаська область – 300;

Чернівецька область – 513;

Чернігівська область – 61.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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19 01 2022 09:30
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