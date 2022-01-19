В Україні зафіксовано 12 815 нових випадків коронавірусу За весь час захворіло - 3 780 903 особи, одужало - 3 567 336 осіб, летальних випадків - 98 712

Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській області (1 575) та Києві (1 268).

Фото: CTK Photo

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1268; Вінницька область – 767; Волинська область – 157; Дніпропетровська область – 414; Донецька область – 483; Житомирська область – 258; Закарпатська область – 292; Запорізька область – 201; Івано-Франківська область – 1575; Київська область – 491; Кіровоградська область – 86; Луганська область – 215; Львівська область – 956; Миколаївська область – 222; Одеська область – 534; Полтавська область – 470; Рівненська область – 568; Сумська область – 860; Тернопільська область – 528; Харківська область – 666; Херсонська область – 305; Хмельницька область – 625; Черкаська область – 300; Чернівецька область – 513; Чернігівська область – 61. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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