В Україні зафіксовано 12 815 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1268;
Вінницька область – 767;
Волинська область – 157;
Дніпропетровська область – 414;
Донецька область – 483;
Житомирська область – 258;
Закарпатська область – 292;
Запорізька область – 201;
Івано-Франківська область – 1575;
Київська область – 491;
Кіровоградська область – 86;
Луганська область – 215;
Львівська область – 956;
Миколаївська область – 222;
Одеська область – 534;
Полтавська область – 470;
Рівненська область – 568;
Сумська область – 860;
Тернопільська область – 528;
Харківська область – 666;
Херсонська область – 305;
Хмельницька область – 625;
Черкаська область – 300;
Чернівецька область – 513;
Чернігівська область – 61.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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