В Україні зафіксовано 1 863 нові випадки коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 277;
Вінницька область – 76;
Волинська область – 36;
Дніпропетровська область – 66;
Донецька область – 16;
Житомирська область – 127;
Закарпатська область – 76;
Запорізька область – 48;
Івано-Франківська область – 103;
Київська область – 85;
Кіровоградська область – 45;
Луганська область – 6;
Львівська область – 115;
Миколаївська область – 48;
Одеська область – 75;
Полтавська область – 100;
Рівненська область – 54;
Сумська область – 74;
Тернопільська область – 110;
Харківська область – 90;
Херсонська область – 1;
Хмельницька область – 72;
Черкаська область – 40;
Чернівецька область – 42;
Чернігівська область – 81.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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