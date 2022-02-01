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В Україні зафіксовано 1 863 нові випадки коронавірусу

За весь час пандемії захворіло - 3 674 538 осіб, одужало - 3 477 188 осіб, летальних випадків - 96 187
Найбільше нових випадків виявили у Києві (277), а також у Житомирській (127), Львівській (115) та Тернопільській (110) областях.
В Україні зафіксовано 1 863 нові випадки коронавірусу Фото: Прямий

Кількість захворювань в регіонах за добу:

 

м. Київ – 277;

Вінницька область – 76;

Волинська область – 36;

Дніпропетровська область – 66;

Донецька область – 16;

Житомирська область – 127;

Закарпатська область – 76;

Запорізька область – 48;

Івано-Франківська область – 103;

Київська область – 85;

Кіровоградська область – 45;

Луганська область – 6;

Львівська область – 115;

Миколаївська область – 48;

Одеська область – 75;

Полтавська область – 100;

Рівненська область – 54;

Сумська область – 74;

Тернопільська область – 110;

Харківська область – 90;

Херсонська область – 1;

Хмельницька область – 72;

Черкаська область – 40;

Чернівецька область – 42;

Чернігівська область – 81.

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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02 01 2022 10:27
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