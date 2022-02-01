В Україні зафіксовано 1 863 нові випадки коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 3 674 538 осіб, одужало - 3 477 188 осіб, летальних випадків - 96 187

Найбільше нових випадків виявили у Києві (277), а також у Житомирській (127), Львівській (115) та Тернопільській (110) областях.

Фото: Прямий

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 277; Вінницька область – 76; Волинська область – 36; Дніпропетровська область – 66; Донецька область – 16; Житомирська область – 127; Закарпатська область – 76; Запорізька область – 48; Івано-Франківська область – 103; Київська область – 85; Кіровоградська область – 45; Луганська область – 6; Львівська область – 115; Миколаївська область – 48; Одеська область – 75; Полтавська область – 100; Рівненська область – 54; Сумська область – 74; Тернопільська область – 110; Харківська область – 90; Херсонська область – 1; Хмельницька область – 72; Черкаська область – 40; Чернівецька область – 42; Чернігівська область – 81. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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