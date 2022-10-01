В Україні зафіксовано ​​1 969 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 704 442 особи, одужало - 3 514 786 осіб, летальних випадків - 97 325

Найбільше нових випадків виявили у Києві (398), Харківській (192) та Київській (135) областях.

Фото: Детектор медіа

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 398; Вінницька область – 74; Волинська область – 48; Дніпропетровська область – 49; Донецька область – 8; Житомирська область – 43; Закарпатська область – 61; Запорізька область – 19; Івано-Франківська область – 77; Київська область – 135; Кіровоградська область – 50; Луганська область – 13; Львівська область – 130; Миколаївська область – 36; Одеська область – 113; Полтавська область – 109; Рівненська область – 31; Сумська область – 102; Тернопільська область – 60; Харківська область – 192; Херсонська область – 12; Хмельницька область – 14; Черкаська область – 83; Чернівецька область – 87; Чернігівська область – 25. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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