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В Україні зафіксовано ​​1 969 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 704 442 особи, одужало - 3 514 786 осіб, летальних випадків - 97 325
Найбільше нових випадків виявили у Києві (398), Харківській (192) та Київській (135) областях.
В Україні зафіксовано ​​1 969 нових випадків коронавірусу Фото: Детектор медіа

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 398;

Вінницька область – 74;

Волинська область – 48;

Дніпропетровська область – 49;

Донецька область – 8;

Житомирська область – 43;

Закарпатська область – 61;

Запорізька область – 19;

Івано-Франківська область – 77;

Київська область – 135;

Кіровоградська область – 50;

Луганська область – 13;

Львівська область – 130;

Миколаївська область – 36;

Одеська область – 113;

Полтавська область – 109;

Рівненська область – 31;

Сумська область – 102;

Тернопільська область – 60;

Харківська область – 192;

Херсонська область – 12;

Хмельницька область – 14;

Черкаська область – 83;

Чернівецька область – 87;

Чернігівська область – 25.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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10 01 2022 09:16
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