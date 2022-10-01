В Україні зафіксовано 1 969 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 398;
Вінницька область – 74;
Волинська область – 48;
Дніпропетровська область – 49;
Донецька область – 8;
Житомирська область – 43;
Закарпатська область – 61;
Запорізька область – 19;
Івано-Франківська область – 77;
Київська область – 135;
Кіровоградська область – 50;
Луганська область – 13;
Львівська область – 130;
Миколаївська область – 36;
Одеська область – 113;
Полтавська область – 109;
Рівненська область – 31;
Сумська область – 102;
Тернопільська область – 60;
Харківська область – 192;
Херсонська область – 12;
Хмельницька область – 14;
Черкаська область – 83;
Чернівецька область – 87;
Чернігівська область – 25.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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