В Україні зафіксовано 22 026 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1026;
Вінницька область - 1070;
Волинська область - 420;
Дніпропетровська область - 781;
Донецька область - 584;
Житомирська область - 1576;
Закарпатська область - 684;
Запорізька область - 142;
Івано-Франківська область - 1006;
Київська область - 591;
Кіровоградська область - 233;
Луганська область - 130;
Львівська область - 2934;
Миколаївська область - 537;
Одеська область - 1412;
Полтавська область - 291;
Рівненська область - 823;
Сумська область - 1331;
Тернопільська область - 1124;
Харківська область - 1294;
Херсонська область - 452;
Хмельницька область - 2092;
Черкаська область - 432;
Чернівецька область - 870;
Чернігівська область - 191.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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