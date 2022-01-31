В Україні зафіксовано 22 026 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 4 064 495 осіб, одужало - 3 622 745 осіб, летальних випадків - 100 203

Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували у Львівській (2 934), Хмельницькій (2 092) та Житомирській (1 576) областях.

Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1026; Вінницька область - 1070; Волинська область - 420; Дніпропетровська область - 781; Донецька область - 584; Житомирська область - 1576; Закарпатська область - 684; Запорізька область - 142; Івано-Франківська область - 1006; Київська область - 591; Кіровоградська область - 233; Луганська область - 130; Львівська область - 2934; Миколаївська область - 537; Одеська область - 1412; Полтавська область - 291; Рівненська область - 823; Сумська область - 1331; Тернопільська область - 1124; Харківська область - 1294; Херсонська область - 452; Хмельницька область - 2092; Черкаська область - 432; Чернівецька область - 870; Чернігівська область - 191. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію