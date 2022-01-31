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В Україні зафіксовано 22 026 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії захворіло - 4 064 495 осіб, одужало - 3 622 745 осіб, летальних випадків - 100 203
Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували у Львівській (2 934), Хмельницькій (2 092) та Житомирській (1 576) областях.
В Україні зафіксовано 22 026 нових випадків коронавірусу Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1026;

Вінницька область - 1070;

Волинська область - 420;

Дніпропетровська область - 781;

Донецька область - 584; 

Житомирська область - 1576;

Закарпатська область - 684;

Запорізька область - 142;

Івано-Франківська область - 1006;

Київська область - 591;

Кіровоградська область - 233;

Луганська область - 130;

Львівська область - 2934;

Миколаївська область - 537;

Одеська область - 1412;

Полтавська область - 291;

Рівненська область - 823;

Сумська область - 1331;

Тернопільська область - 1124;

Харківська область - 1294;

Херсонська область - 452;

Хмельницька область - 2092;

Черкаська область - 432;

Чернівецька область - 870;

Чернігівська область - 191.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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31 01 2022 09:38
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