В Україні зафіксовано 23 378 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2266;
Вінницька область – 418;
Волинська область – 586;
Дніпропетровська область – 988;
Донецька область – 620;
Житомирська область – 1188;
Закарпатська область – 471;
Запорізька область – 446;
Івано-Франківська область – 779;
Київська область – 586;
Кіровоградська область – 213;
Луганська область – 248;
Львівська область – 2122;
Миколаївська область – 990;
Одеська область – 2033;
Полтавська область – 494;
Рівненська область – 1142;
Сумська область – 1024;
Тернопільська область – 907;
Харківська область – 1609;
Херсонська область – 703;
Хмельницька область – 1713;
Черкаська область – 676;
Чернівецька область – 749;
Чернігівська область – 407.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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