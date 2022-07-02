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В Україні зафіксовано 23 378 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії захворіло - 4 307 437 осіб, одужало - 3 681 092 особи, летальних випадків - 101 392
Найбільше випадків виявили у Києві (2 266) та Одеській (2 033) області.
В Україні зафіксовано 23 378 нових випадків коронавірусу Фото: рбк-україна

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2266;

Вінницька область – 418;

Волинська область – 586;

Дніпропетровська область – 988;

Донецька область – 620; 

Житомирська область – 1188;

Закарпатська область – 471;

Запорізька область – 446;

Івано-Франківська область – 779;

Київська область – 586;

Кіровоградська область – 213;

Луганська область – 248;

Львівська область – 2122;

Миколаївська область – 990;

Одеська область – 2033;

Полтавська область – 494;

Рівненська область – 1142;

Сумська область – 1024;

Тернопільська область – 907;

Харківська область – 1609;

Херсонська область – 703;

Хмельницька область – 1713;

Черкаська область – 676;

Чернівецька область – 749;

Чернігівська область – 407.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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07 02 2022 09:26
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