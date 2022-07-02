В Україні зафіксовано 23 378 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 4 307 437 осіб, одужало - 3 681 092 особи, летальних випадків - 101 392

Найбільше випадків виявили у Києві (2 266) та Одеській (2 033) області.

Фото: рбк-україна

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 2266; Вінницька область – 418; Волинська область – 586; Дніпропетровська область – 988; Донецька область – 620; Житомирська область – 1188; Закарпатська область – 471; Запорізька область – 446; Івано-Франківська область – 779; Київська область – 586; Кіровоградська область – 213; Луганська область – 248; Львівська область – 2122; Миколаївська область – 990; Одеська область – 2033; Полтавська область – 494; Рівненська область – 1142; Сумська область – 1024; Тернопільська область – 907; Харківська область – 1609; Херсонська область – 703; Хмельницька область – 1713; Черкаська область – 676; Чернівецька область – 749; Чернігівська область – 407. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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