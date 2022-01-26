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В Україні зафіксовано ​​24 321 новий випадок коронавірусу

За весь час пандемії захворіло - 3 913 809 осіб, одужало - 3 596 715 осіб, летальних випадків - 99 584
Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Івано-Франківській області (1972), Києві (1919) та на Львівщині (1886).
В Україні зафіксовано ​​24 321 новий випадок коронавірусу Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу:

 

м. Київ – 1919;

Вінницька область – 1297;

Волинська область – 530;

Дніпропетровська область – 804;

Донецька область – 1018;

Житомирська область – 932;

Закарпатська область – 734;

Запорізька область – 467;

Івано-Франківська область – 1972;

Київська область – 872;

Кіровоградська область – 121;

Луганська область – 478;

Львівська область – 1886;

Миколаївська область – 440;

Одеська область – 1319;

Полтавська область – 831;

Рівненська область – 1110;

Сумська область – 1209;

Тернопільська область – 890;

Харківська область – 1506;

Херсонська область – 508;

Хмельницька область – 1471;

Черкаська область – 690;

Чернівецька область – 1060;

Чернігівська область – 257.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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26 01 2022 12:38
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