В Україні зафіксовано ​​24 321 новий випадок коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 3 913 809 осіб, одужало - 3 596 715 осіб, летальних випадків - 99 584

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Івано-Франківській області (1972), Києві (1919) та на Львівщині (1886).

Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1919; Вінницька область – 1297; Волинська область – 530; Дніпропетровська область – 804; Донецька область – 1018; Житомирська область – 932; Закарпатська область – 734; Запорізька область – 467; Івано-Франківська область – 1972; Київська область – 872; Кіровоградська область – 121; Луганська область – 478; Львівська область – 1886; Миколаївська область – 440; Одеська область – 1319; Полтавська область – 831; Рівненська область – 1110; Сумська область – 1209; Тернопільська область – 890; Харківська область – 1506; Херсонська область – 508; Хмельницька область – 1471; Черкаська область – 690; Чернівецька область – 1060; Чернігівська область – 257. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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