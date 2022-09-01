В Україні зафіксовано 2 810 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 702 473 особи, одужало - 3 511 269 осіб, летальних випадків - 97 239

Найбільше нових випадків виявили у Києві (437), Львівській (257) та Вінницькій (205) областях.

Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 437; Вінницька область – 205; Волинська область – 45; Дніпропетровська область – 73; Донецька область – 85; Житомирська область – 79; Закарпатська область – 45; Запорізька область – 16; Івано-Франківська область – 150; Київська область – 193; Кіровоградська область – 62; Луганська область – 13; Львівська область – 257; Миколаївська область – 62; Одеська область – 131; Полтавська область – 126; Рівненська область – 55; Сумська область – 117; Тернопільська область – 131; Харківська область – 128; Херсонська область – 29; Хмельницька область – 75; Черкаська область – 78; Чернівецька область – 114; Чернігівська область – 104. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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