В Україні зафіксовано 2 810 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 437;
Вінницька область – 205;
Волинська область – 45;
Дніпропетровська область – 73;
Донецька область – 85;
Житомирська область – 79;
Закарпатська область – 45;
Запорізька область – 16;
Івано-Франківська область – 150;
Київська область – 193;
Кіровоградська область – 62;
Луганська область – 13;
Львівська область – 257;
Миколаївська область – 62;
Одеська область – 131;
Полтавська область – 126;
Рівненська область – 55;
Сумська область – 117;
Тернопільська область – 131;
Харківська область – 128;
Херсонська область – 29;
Хмельницька область – 75;
Черкаська область – 78;
Чернівецька область – 114;
Чернігівська область – 104.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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