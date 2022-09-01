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В Україні зафіксовано 2 810 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 702 473 особи, одужало - 3 511 269 осіб, летальних випадків - 97 239
Найбільше нових випадків виявили у Києві (437), Львівській (257) та Вінницькій (205) областях.
В Україні зафіксовано 2 810 нових випадків коронавірусу Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 437;

Вінницька область – 205;

Волинська область – 45;

Дніпропетровська область – 73;

Донецька область – 85;

Житомирська область – 79;

Закарпатська область – 45;

Запорізька область – 16;

Івано-Франківська область – 150;

Київська область – 193;

Кіровоградська область – 62;

Луганська область – 13;

Львівська область – 257;

Миколаївська область – 62;

Одеська область – 131;

Полтавська область – 126;

Рівненська область – 55;

Сумська область – 117;

Тернопільська область – 131;

Харківська область – 128;

Херсонська область – 29;

Хмельницька область – 75;

Черкаська область – 78;

Чернівецька область – 114;

Чернігівська область – 104.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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09 01 2022 10:37
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