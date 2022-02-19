В Україні зафіксовано 31 125 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4391;
Вінницька область – 596;
Волинська область – 949;
Дніпропетровська область – 2523;
Донецька область – 1564;
Житомирська область – 1373;
Закарпатська область – 419;
Запорізька область – 1295;
Івано-Франківська область – 469;
Київська область – 1257;
Кіровоградська область – 418;
Луганська область – 682;
Львівська область – 911;
Миколаївська область – 1349;
Одеська область – 2657;
Полтавська область – 1346;
Рівненська область – 734;
Сумська область – 967;
Тернопільська область – 560;
Харківська область – 2096;
Херсонська область – 987;
Хмельницька область – 898;
Черкаська область – 1280;
Чернівецька область – 338;
Чернігівська область – 1066.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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