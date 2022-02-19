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В Україні зафіксовано 31 125 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії захворіло - 4 703 323 особи, одужало - 3 926 496 осіб, летальних випадків - 104 366
З підозрою або підтвердженим COVID-19 госпіталізували 3 208 людей. Найбільше випадків виявили у Києві - 4 391.
В Україні зафіксовано 31 125 нових випадків коронавірусу Фото: Hubs.ua

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 4391;

Вінницька область – 596;

Волинська область – 949;

Дніпропетровська область – 2523;

Донецька область – 1564; 

Житомирська область – 1373;

Закарпатська область – 419;

Запорізька область – 1295;

Івано-Франківська область – 469;

Київська область – 1257;

Кіровоградська область – 418;

Луганська область – 682;

Львівська область – 911;

Миколаївська область – 1349;

Одеська область – 2657;

Полтавська область – 1346;

Рівненська область – 734;

Сумська область – 967;

Тернопільська область – 560;

Харківська область – 2096;

Херсонська область – 987;

Хмельницька область – 898;

Черкаська область – 1280;

Чернівецька область – 338;

Чернігівська область – 1066.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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19 02 2022 10:47
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