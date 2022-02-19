В Україні зафіксовано 31 125 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 4 703 323 особи, одужало - 3 926 496 осіб, летальних випадків - 104 366

З підозрою або підтвердженим COVID-19 госпіталізували 3 208 людей. Найбільше випадків виявили у Києві - 4 391.

Фото: Hubs.ua

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 4391; Вінницька область – 596; Волинська область – 949; Дніпропетровська область – 2523; Донецька область – 1564; Житомирська область – 1373; Закарпатська область – 419; Запорізька область – 1295; Івано-Франківська область – 469; Київська область – 1257; Кіровоградська область – 418; Луганська область – 682; Львівська область – 911; Миколаївська область – 1349; Одеська область – 2657; Полтавська область – 1346; Рівненська область – 734; Сумська область – 967; Тернопільська область – 560; Харківська область – 2096; Херсонська область – 987; Хмельницька область – 898; Черкаська область – 1280; Чернівецька область – 338; Чернігівська область – 1066. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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