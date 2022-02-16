В Україні зафіксовано 31 513 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4378 ;
Вінницька область – 667 ;
Волинська область – 1012 ;
Дніпропетровська область – 1952;
Донецька область – 1757;
Житомирська область – 957;
Закарпатська область – 492;
Запорізька область – 1597;
Івано-Франківська область – 542;
Київська область – 1259;
Кіровоградська область – 541;
Луганська область – 738;
Львівська область – 919 ;
Миколаївська область – 928 ;
Одеська область – 2847;
Полтавська область – 1523;
Рівненська область –1007 ;
Сумська область – 1159;
Тернопільська область – 624;
Харківська область – 1765 ;
Херсонська область – 785;
Хмельницька область – 1439 ;
Черкаська область – 1112;
Чернівецька область – 429;
Чернігівська область – 1084.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Народитися в Tesla: в електромобілі, що рухався на автопілоті, вперше народилася дитина
- ФОТО У львівській лікарні встановили найсучаснішу у світовій медицині систему моніторингу
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом