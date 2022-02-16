В Україні зафіксовано 31 513 ​нових випадків коронавірусу За весь час пандемії В Україні ​​зафіксовано захворіло - 4 603 930 осіб, одужало - 3 839 314 осіб, летальних випадків - 103 565

Найбільше нових випадків виявили в Києві (4 378) та Одеській області (2 847).

Фото: CTK Photo

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 4378 ; Вінницька область – 667 ; Волинська область – 1012 ; Дніпропетровська область – 1952; Донецька область – 1757; Житомирська область – 957; Закарпатська область – 492; Запорізька область – 1597; Івано-Франківська область – 542; Київська область – 1259; Кіровоградська область – 541; Луганська область – 738; Львівська область – 919 ; Миколаївська область – 928 ; Одеська область – 2847; Полтавська область – 1523; Рівненська область –1007 ; Сумська область – 1159; Тернопільська область – 624; Харківська область – 1765 ; Херсонська область – 785; Хмельницька область – 1439 ; Черкаська область – 1112; Чернівецька область – 429; Чернігівська область – 1084. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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