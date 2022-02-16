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В Україні зафіксовано 31 513 ​нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії В Україні ​​зафіксовано захворіло - 4 603 930 осіб, одужало - 3 839 314 осіб, летальних випадків - 103 565
Найбільше нових випадків виявили в Києві (4 378) та Одеській області (2 847).
В Україні зафіксовано 31 513 ​нових випадків коронавірусу Фото: CTK Photo

Кількість захворювань в регіонах за добу:

 

м. Київ – 4378 ;

Вінницька область – 667 ;

Волинська область – 1012 ;

Дніпропетровська область – 1952;

Донецька область – 1757; 

Житомирська область – 957;

Закарпатська область – 492;

Запорізька область – 1597;

Івано-Франківська область – 542;

Київська область – 1259;

Кіровоградська область – 541;

Луганська область – 738;

Львівська область – 919 ;

Миколаївська область – 928 ;

Одеська область – 2847;

Полтавська область – 1523;

Рівненська область –1007 ;

Сумська область – 1159;

Тернопільська область – 624;

Харківська область – 1765 ;

Херсонська область – 785;

Хмельницька область – 1439 ;

Черкаська область – 1112;

Чернівецька область – 429;

Чернігівська область – 1084.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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16 02 2022 09:12
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