В Україні зафіксовано 32 393 нові випадки коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 3 946 202 особи, одужало - 3 601 952 особи, летальних випадків - 99 738

Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували в Івано-Франківській (2862), Львівській (2696) та Житомирській (2467) областях.

Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 2012; Вінницька область – 1512; Волинська область – 544; Дніпропетровська область – 1270; Донецька область – 1348; Житомирська область – 2467; Закарпатська область – 855; Запорізька область – 523; Івано-Франківська область – 2862; Київська область – 980; Кіровоградська область – 186; Луганська область – 513; Львівська область – 2696; Миколаївська область – 616; Одеська область – 1939; Полтавська область – 903; Рівненська область – 1424; Сумська область – 1909; Тернопільська область – 1597; Харківська область – 1593; Херсонська область – 670; Хмельницька область – 1391; Черкаська область – 700; Чернівецька область – 1085; Чернігівська область – 798. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

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