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В Україні зафіксовано 32 393 нові випадки коронавірусу

За весь час пандемії захворіло - 3 946 202 особи, одужало - 3 601 952 особи, летальних випадків - 99 738
Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували в Івано-Франківській (2862), Львівській (2696) та Житомирській (2467) областях.
В Україні зафіксовано 32 393 нові випадки коронавірусу Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2012;

Вінницька область – 1512;

Волинська область – 544;

Дніпропетровська область – 1270;

Донецька область – 1348;

Житомирська область – 2467;

Закарпатська область – 855;

Запорізька область – 523;

Івано-Франківська область – 2862;

Київська область – 980;

Кіровоградська область – 186;

Луганська область – 513;

Львівська область – 2696;

Миколаївська область – 616;

Одеська область – 1939;

Полтавська область – 903;

Рівненська область – 1424;

Сумська область – 1909;

Тернопільська область – 1597;

Харківська область – 1593;

Херсонська область – 670;

Хмельницька область – 1391;

Черкаська область – 700;

Чернівецька область – 1085;

Чернігівська область – 798.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

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27 01 2022 13:00
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