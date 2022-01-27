В Україні зафіксовано 32 393 нові випадки коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2012;
Вінницька область – 1512;
Волинська область – 544;
Дніпропетровська область – 1270;
Донецька область – 1348;
Житомирська область – 2467;
Закарпатська область – 855;
Запорізька область – 523;
Івано-Франківська область – 2862;
Київська область – 980;
Кіровоградська область – 186;
Луганська область – 513;
Львівська область – 2696;
Миколаївська область – 616;
Одеська область – 1939;
Полтавська область – 903;
Рівненська область – 1424;
Сумська область – 1909;
Тернопільська область – 1597;
Харківська область – 1593;
Херсонська область – 670;
Хмельницька область – 1391;
Черкаська область – 700;
Чернівецька область – 1085;
Чернігівська область – 798.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
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