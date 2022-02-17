В Україні зафіксовано 33 330 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4261;
Вінницька область – 659 ;
Волинська область – 1062;
Дніпропетровська область – 2489;
Донецька область – 1707;
Житомирська область – 1497 ;
Закарпатська область – 532;
Запорізька область – 1401 ;
Івано-Франківська область – 757;
Київська область – 1466;
Кіровоградська область – 456;
Луганська область – 826;
Львівська область –1665 ;
Миколаївська область – 1127;
Одеська область – 1970;
Полтавська область – 1469;
Рівненська область –764 ;
Сумська область – 1408;
Тернопільська область – 750;
Харківська область –1781 ;
Херсонська область – 891;
Хмельницька область – 1817;
Черкаська область – 1186;
Чернівецька область – 420;
Чернігівська область – 969.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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