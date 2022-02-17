В Україні зафіксовано 33 330 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 4 637 260 осіб, одужало - 3 866 755 осіб, летальних випадків - 103 824

З підозрою або підтвердженим COVID-19 госпіталізували 3 284 людини.

Фото: рбк-україна

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 4261; Вінницька область – 659 ; Волинська область – 1062; Дніпропетровська область – 2489; Донецька область – 1707; Житомирська область – 1497 ; Закарпатська область – 532; Запорізька область – 1401 ; Івано-Франківська область – 757; Київська область – 1466; Кіровоградська область – 456; Луганська область – 826; Львівська область –1665 ; Миколаївська область – 1127; Одеська область – 1970; Полтавська область – 1469; Рівненська область –764 ; Сумська область – 1408; Тернопільська область – 750; Харківська область –1781 ; Херсонська область – 891; Хмельницька область – 1817; Черкаська область – 1186; Чернівецька область – 420; Чернігівська область – 969. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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