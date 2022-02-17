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В Україні зафіксовано 33 330 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії захворіло - 4 637 260 осіб, одужало - 3 866 755 осіб, летальних випадків - 103 824
З підозрою або підтвердженим COVID-19 госпіталізували 3 284 людини.
В Україні зафіксовано 33 330 нових випадків коронавірусу Фото: рбк-україна

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 4261;

Вінницька область – 659 ;

Волинська область – 1062;

Дніпропетровська область – 2489;

Донецька область – 1707; 

Житомирська область – 1497 ;

Закарпатська область – 532;

Запорізька область – 1401 ;

Івано-Франківська область – 757;

Київська область – 1466;

Кіровоградська область – 456;

Луганська область – 826;

Львівська область –1665 ;

Миколаївська область – 1127;

Одеська область – 1970;

Полтавська область – 1469;

Рівненська область –764 ;

Сумська область – 1408;

Тернопільська область – 750;

Харківська область –1781 ;

Херсонська область – 891;

Хмельницька область – 1817;

Черкаська область – 1186;

Чернівецька область – 420;

Чернігівська область – 969.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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17 02 2022 12:42
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