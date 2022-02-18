В Україні зафіксовано 34 938 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 4 672 198 осіб, одужало - 3 896 009 осіб, летальних випадків - 104 106

Найбільше випадків зафіксували у Києві (4538) та Одеській області (3587).

Фото: з вільного доступу

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 4538; Вінницька область – 687; Волинська область – 1118; Дніпропетровська область – 2712; Донецька область – 1833; Житомирська область – 1706; Закарпатська область – 446; Запорізька область – 1405; Івано-Франківська область – 536; Київська область – 1316; Кіровоградська область – 461; Луганська область – 748; Львівська область – 1490; Миколаївська область – 1235; Одеська область – 3587; Полтавська область – 1668; Рівненська область – 824; Сумська область – 1118; Тернопільська область – 608; Харківська область – 1800; Херсонська область – 980; Хмельницька область – 1354; Черкаська область – 1273; Чернівецька область – 381; Чернігівська область – 1114. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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