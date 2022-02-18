Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 34 938 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії захворіло - 4 672 198 осіб, одужало - 3 896 009 осіб, летальних випадків - 104 106
Найбільше випадків зафіксували у Києві (4538) та Одеській області (3587).
В Україні зафіксовано 34 938 нових випадків коронавірусу Фото: з вільного доступу

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 4538;

Вінницька область – 687;

Волинська область – 1118;

Дніпропетровська область – 2712;

Донецька область – 1833; 

Житомирська область – 1706;

Закарпатська область – 446;

Запорізька область – 1405;

Івано-Франківська область – 536;

Київська область – 1316;

Кіровоградська область – 461;

Луганська область – 748;

Львівська область – 1490;

Миколаївська область – 1235;

Одеська область – 3587;

Полтавська область – 1668;

Рівненська область – 824;

Сумська область – 1118;

Тернопільська область – 608;

Харківська область – 1800;

Херсонська область – 980;

Хмельницька область – 1354;

Черкаська область – 1273;

Чернівецька область – 381;

Чернігівська область – 1114.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2022 12:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.