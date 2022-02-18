В Україні зафіксовано 34 938 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4538;
Вінницька область – 687;
Волинська область – 1118;
Дніпропетровська область – 2712;
Донецька область – 1833;
Житомирська область – 1706;
Закарпатська область – 446;
Запорізька область – 1405;
Івано-Франківська область – 536;
Київська область – 1316;
Кіровоградська область – 461;
Луганська область – 748;
Львівська область – 1490;
Миколаївська область – 1235;
Одеська область – 3587;
Полтавська область – 1668;
Рівненська область – 824;
Сумська область – 1118;
Тернопільська область – 608;
Харківська область – 1800;
Херсонська область – 980;
Хмельницька область – 1354;
Черкаська область – 1273;
Чернівецька область – 381;
Чернігівська область – 1114.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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