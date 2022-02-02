В Україні зафіксовано 35 014 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2499;
Вінницька область – 1252;
Волинська область – 1016;
Дніпропетровська область – 1732;
Донецька область – 1558;
Житомирська область – 1581;
Закарпатська область – 773;
Запорізька область – 963;
Івано-Франківська область – 1330;
Київська область – 1409;
Кіровоградська область – 310;
Луганська область – 869;
Львівська область – 2953;
Миколаївська область – 816;
Одеська область – 2725;
Полтавська область – 1171;
Рівненська область – 1695;
Сумська область – 1499;
Тернопільська область – 1329;
Харківська область – 2121;
Херсонська область – 837;
Хмельницька область – 1766;
Черкаська область – 940;
Чернівецька область – 988;
Чернігівська область – 882.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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