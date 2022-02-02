В Україні зафіксовано 35 014 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії в Україні захворіло - 4 130 277 осіб, одужало - 3 641 474 особи, летальних випадків - 100 599

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Львівській (2 953) та Одеській (2 725), Харківській (2 121) областях, а також у Києві (2 499).

Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 2499; Вінницька область – 1252; Волинська область – 1016; Дніпропетровська область – 1732; Донецька область – 1558; Житомирська область – 1581; Закарпатська область – 773; Запорізька область – 963; Івано-Франківська область – 1330; Київська область – 1409; Кіровоградська область – 310; Луганська область – 869; Львівська область – 2953; Миколаївська область – 816; Одеська область – 2725; Полтавська область – 1171; Рівненська область – 1695; Сумська область – 1499; Тернопільська область – 1329; Харківська область – 2121; Херсонська область – 837; Хмельницька область – 1766; Черкаська область – 940; Чернівецька область – 988; Чернігівська область – 882. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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