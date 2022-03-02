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В Україні зафіксовано 39 620 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіло - 4 169 897 осіб, одужало - 3 650 854 особи, летальних випадків - 100 809
Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Одеській (2 982) та Житомирській (2 933) областях, а також у Києві (2 437).
В Україні зафіксовано 39 620 нових випадків коронавірусу Фото: Hubs.ua

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2437;

Вінницька область – 1407;

Волинська область – 1352;

Дніпропетровська область – 2017;

Донецька область – 1754; 

Житомирська область – 2933;

Закарпатська область – 818;

Запорізька область – 1043;

Івано-Франківська область – 2423;

Київська область – 1439;

Кіровоградська область – 308;

Луганська область – 840;

Львівська область – 2369;

Миколаївська область – 823;

Одеська область – 2982;

Полтавська область – 1284;

Рівненська область – 1986;

Сумська область – 1662;

Тернопільська область – 1644;

Харківська область – 1827;

Херсонська область – 968;

Хмельницька область – 2283;

Черкаська область – 931;

Чернівецька область – 975;

Чернігівська область – 1115.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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03 02 2022 09:02
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