В Україні зафіксовано 39 620 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії в Україні захворіло - 4 169 897 осіб, одужало - 3 650 854 особи, летальних випадків - 100 809

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Одеській (2 982) та Житомирській (2 933) областях, а також у Києві (2 437).

Фото: Hubs.ua

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 2437; Вінницька область – 1407; Волинська область – 1352; Дніпропетровська область – 2017; Донецька область – 1754; Житомирська область – 2933; Закарпатська область – 818; Запорізька область – 1043; Івано-Франківська область – 2423; Київська область – 1439; Кіровоградська область – 308; Луганська область – 840; Львівська область – 2369; Миколаївська область – 823; Одеська область – 2982; Полтавська область – 1284; Рівненська область – 1986; Сумська область – 1662; Тернопільська область – 1644; Харківська область – 1827; Херсонська область – 968; Хмельницька область – 2283; Черкаська область – 931; Чернівецька область – 975; Чернігівська область – 1115. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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