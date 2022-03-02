В Україні зафіксовано 39 620 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2437;
Вінницька область – 1407;
Волинська область – 1352;
Дніпропетровська область – 2017;
Донецька область – 1754;
Житомирська область – 2933;
Закарпатська область – 818;
Запорізька область – 1043;
Івано-Франківська область – 2423;
Київська область – 1439;
Кіровоградська область – 308;
Луганська область – 840;
Львівська область – 2369;
Миколаївська область – 823;
Одеська область – 2982;
Полтавська область – 1284;
Рівненська область – 1986;
Сумська область – 1662;
Тернопільська область – 1644;
Харківська область – 1827;
Херсонська область – 968;
Хмельницька область – 2283;
Черкаська область – 931;
Чернівецька область – 975;
Чернігівська область – 1115.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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