В Україні зафіксовано 3 195 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 291;
Вінницька область – 164;
Волинська область – 47;
Дніпропетровська область – 112;
Донецька область – 36;
Житомирська область – 217;
Закарпатська область – 108;
Запорізька область – 18;
Івано-Франківська область – 243;
Київська область – 143;
Кіровоградська область – 47;
Луганська область – 9;
Львівська область – 296;
Миколаївська область – 84;
Одеська область – 197;
Полтавська область – 97;
Рівненська область – 98;
Сумська область – 185;
Тернопільська область – 141;
Харківська область – 241;
Херсонська область – 1;
Хмельницька область – 173;
Черкаська область – 54;
Чернівецька область – 91;
Чернігівська область – 102.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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