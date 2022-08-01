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В Україні зафіксовано 3 195 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 699 663 особи, одужало - 3 508 451 особа, летальних випадків - 97 164
В Україні зафіксовано 3 195 нових випадків коронавірусу ПЛР тест

Кількість захворювань в регіонах за добу:

 

м. Київ – 291;

Вінницька область – 164;

Волинська область – 47;

Дніпропетровська область – 112;

Донецька область – 36;

Житомирська область – 217;

Закарпатська область – 108;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 243;

Київська область – 143;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 9;

Львівська область – 296;

Миколаївська область – 84;

Одеська область – 197;

Полтавська область – 97;

Рівненська область – 98;

Сумська область – 185;

Тернопільська область – 141;

Харківська область – 241;

Херсонська область – 1;

Хмельницька область – 173;

Черкаська область – 54;

Чернівецька область – 91;

Чернігівська область – 102.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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08 01 2022 10:56
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