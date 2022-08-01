В Україні зафіксовано 3 195 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 699 663 особи, одужало - 3 508 451 особа, летальних випадків - 97 164

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Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 291; Вінницька область – 164; Волинська область – 47; Дніпропетровська область – 112; Донецька область – 36; Житомирська область – 217; Закарпатська область – 108; Запорізька область – 18; Івано-Франківська область – 243; Київська область – 143; Кіровоградська область – 47; Луганська область – 9; Львівська область – 296; Миколаївська область – 84; Одеська область – 197; Полтавська область – 97; Рівненська область – 98; Сумська область – 185; Тернопільська область – 141; Харківська область – 241; Херсонська область – 1; Хмельницька область – 173; Черкаська область – 54; Чернівецька область – 91; Чернігівська область – 102. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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