В Україні зафіксовано 3 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл - 5784;

Волинська обл - 7500;

Дніпропетровська обл - 5118;

Донецька обл - 2964;

Житомирська обл - 5531;

Закарпатська обл - 9580;

Запорізька обл - 3568;

Івано-Франківська обл - 13212;

Кіровоградська обл - 1069;

м. Київ - 21492;

Київська обл - 8571;

Львівська обл - 19636;

Луганська обл - 938;

Миколаївська обл - 2875;

Одеська обл - 12734;

Полтавська обл - 1844;

Рівненська обл - 11928;

Сумська обл - 3549;

Тернопільська обл - 12863;

Харківська обл - 16870;

Херсонська обл - 1000;

Хмельницька обл - 5531;

Чернівецька обл - 13902;

Черкаська обл - 3570;

Чернігівська обл - 3875.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 вересня 2020 року до Центру надійшло 4 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 261 101 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"