В Україні зафіксовано 3 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл - 5784;
Волинська обл - 7500;
Дніпропетровська обл - 5118;
Донецька обл - 2964;
Житомирська обл - 5531;
Закарпатська обл - 9580;
Запорізька обл - 3568;
Івано-Франківська обл - 13212;
Кіровоградська обл - 1069;
м. Київ - 21492;
Київська обл - 8571;
Львівська обл - 19636;
Луганська обл - 938;
Миколаївська обл - 2875;
Одеська обл - 12734;
Полтавська обл - 1844;
Рівненська обл - 11928;
Сумська обл - 3549;
Тернопільська обл - 12863;
Харківська обл - 16870;
Херсонська обл - 1000;
Хмельницька обл - 5531;
Чернівецька обл - 13902;
Черкаська обл - 3570;
Чернігівська обл - 3875.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 вересня 2020 року до Центру надійшло 4 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 261 101 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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